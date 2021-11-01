Севастополь, 1 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании правительства Севастополя проверяли силовики утром 1 ноября. Сообщение оказалось ложным.

tpsdave Севастополь

Сообщение о якобы заложенной бомбе в здании правительства города пришло в 10:00 1 ноября на электронную почту, сообщил «Новый Севастополь». Всех сотрудников из здания эвакуировали, после чего специалисты провели проверку здания и прилегающей территории. Взрывного устройства обнаружено не было.

В настоящее время полиция устанавливает «автора» ложного сообщения о минировании.