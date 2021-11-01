Чебоксары, , 14:44 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы отделения почтовой связи Чебоксарского почтамта. Её подозревают в подлоге, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что фигурантка уголовного дела ранее работала начальником отделения почтовой связи. По данным правоохранителей, с января по август 2020 года подозреваемая фальсифицировала табели учёта рабочего времени своего мужа и расчёта зарплаты.

«Супруг был фиктивно трудоустроен в должности почтальона, фактически какие-либо трудовые обязанности в данном отделении почтовой связи не выполнял», — полагают в управлении.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарском районе вынесен приговор по аналогичной статье двум сотрудникам ветеринарной станции. Суд прекратил уголовные дела с назначением штрафов.

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