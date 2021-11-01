Волгоград, , 14:47 — REGNUM Три человека погибли в результате отравления угарным газом в одном из частных домов в посёлке Котлубань Городищенского района Волгоградской области. Мужчины приехали на строительство из Иркутской области и Республики Чувашия, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Газовая труба Александр Кульчицкий © ИА Красная Весна

Строителей наняла коммерческая организация, для проживания в посёлке они заключили договор аренды частного домовладения. Рабочих без признаков жизни 31 октября обнаружил представитель работодателя. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом. Установлено, что газовое оборудование в доме было технически неисправным, а вентканалы оборудованы в нарушение правил и норм техники безопасности и не обеспечили отток продуктов сгорания.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.