Глазго, Великобритания, 1 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Взаимоотношения Соединённых Штатов и Китая не должны стать препятствием для Пекина на пути стремления к предотвращению изменения климата. Об этом 1 ноября во время брифинга на борту самолёта президента США заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Он подчеркнул, что Китай — это крупная страна с большими ресурсами и большими возможностями, «и она полностью в состоянии исполнять свой долг».

«И ничто в характере отношений между США и Китаем структурно или каким-либо другим образом может помешать им внести свой вклад», — цитирует ТАСС Салливана.

Как сообщало ИА REGNUM, 26-я сессия КонференциисторонРамочнойконвенцииООНоб измененииклимата организуется Великобританией и Италией и будет проходить в период с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго.

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Напомним, ранее президент климатического саммита COP26 Алок Шарма приветствовал стремление Китая достичь климатической нейтральности к 2060 году.