Москва, 1 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Кандидатура Артёма Дзюбы не рассматривалась при выборе состава сборной России на ноябрьские матчи. Об этом 1 ноября главный тренер команды Валерий Карпин.

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

«Нет, вариант не рассматривали. В прошлый раз надеялись, что он нам поможет в матчах с командами Словакии и Словении. Тогда он сказал, что не готов», — сказал Карпин.

Ранее Дзюба отписался от аккаунта сборной России в Instagram. Карпин заявил, что никак это не воспринимает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тренерский штаб сборной России назвал состав на матчи с Кипром и Хорватией, которые пройдут в ноябре.