Москва, 1 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Любопытно, что весь сыр-бор из-за статьи Дмитрия Медведева о пандемии и её возможных последствиях, но никак не о продовольственном кризисе как таковом. А что касается роста цен на продукты питания, так это обычное явление любого экономического кризиса, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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«Именно о продовольственном кризисе можно будет говорить всерьёз только тогда, когда в какой-либо стране или целом географическом регионе зафиксированы систематические перебои с поставками продуктов питания, есть голод или аналогичная гуманитарная катастрофа. Но на данный момент таких фактов нет.

При этом на мировом рынке продовольствия есть некоторые косвенные признаки предпосылок кризисной ситуации. Например, рост «стоимости завтрака».

То есть в этом году, по оценке The Financial Times, резко повысились цены на основные продукты питания, из которых состоит традиционный завтрак среднестатистического жителя планеты — яйца, овёс, крупы, молоко, кофе, апельсиновый сок и т.д. Этот рост составил 63% к 2019 году.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия в ряде стран-производителей продуктов питания, а недавно к ним ещё добавился и другой фактор раскручивания инфляции — энергетический кризис.

Остается надеется, что в течение 1−1,5 лет мир справится с ростом инфляции. Однако, скорее всего, инфляция останется высокой в ряде развитых стран, в том числе и в России, но особенно в некоторых экономически нестабильных странах по причине социально-политических потрясений и даже смены режимов.

Зависимость между недоступностью продуктов питания и политической нестабильностью была доказана историческим опытом почти во всём мире», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире на фоне пандемии начался продовольственный кризис, написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете».

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