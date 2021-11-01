Сеул, , 14:37 — REGNUM Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён встретился 30 октября с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) Дэвидом Бисли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой представителей министерства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, стороны обменялись оценками продовольственной ситуации в КНДР и обсудили вопросы сотрудничества с целью решения гуманитарных проблем на севере Корейского полуострова.

В тот же день представитель Южной Кореи встретился с кардиналом Питером Тарксоном, с которым обсудил широкий круг вопросов, включая окончание Корейской войны (1950−1953 гг), гуманитарное сотрудничество, мир на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южно Кореи призвало Пхеньян пригласить папу Франциска в КНДР.

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