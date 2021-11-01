Сеул, 1 ноября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён встретился 30 октября с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) Дэвидом Бисли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой представителей министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, стороны обменялись оценками продовольственной ситуации в КНДР и обсудили вопросы сотрудничества с целью решения гуманитарных проблем на севере Корейского полуострова.

В тот же день представитель Южной Кореи встретился с кардиналом Питером Тарксоном, с которым обсудил широкий круг вопросов, включая окончание Корейской войны (1950−1953 гг), гуманитарное сотрудничество, мир на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южно Кореи призвало Пхеньян пригласить папу Франциска в КНДР.

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