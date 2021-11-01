Сочи, Краснодарский край, 1 ноября 2021, 14:37 — REGNUM Около 80% составит загрузка мест размещения в горном кластере Сочи Краснодарского края в предстоящий зимний сезон 2021−2022 годов, при этом загрузка в первую декаду января прогнозируется не менее 90%. Об этом, как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, говорилось на планерном совещании 1 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Сочи, как и на территории всего региона, действует режим повышенной готовности и целый ряд ограничений. В частности, отменены все массовые мероприятия, в городах-курортах, в том числе в Сочи, посещение ресторанов и кафе возможно только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса.