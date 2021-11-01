Джакарта, , 14:36 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо планирует провести деловую встречу с представителями британских компаний, которые будут инвестировать в Индонезию, сообщает Antara.

Джоко Видодо

Президент примет участие в церемонии открытия Всемирной конференции по изменению климата COP26. В кулуарах конференции Джоко Видодо планирует провести двусторонние встречи с лидерами ряда государств, а именно с премьер-министром Великобритании, премьер-министром Палестины и президентом США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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