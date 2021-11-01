Курской район, , 14:35 — REGNUM В Ставропольском крае присвоено звание «Рубеж воинской доблести» 15 населенным пунктам Курского района.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот статус отныне будут носить села Русское, Полтавское, Серноводское, Эдиссия, хутора Березкин, Дыдымкин, Графский, Кировский, поселки Ага-Батыр, Мирный, Моздокский, Рощино, станицы Стодеревская и Галюгаевская, а также аул Али-Кую», — сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

Через Курской район в годы Великой Отечественной войны проходила линия фронта. В 1942—1943 годах здесь шли ожесточенные бои по время битвы за Кавказ. Здесь началось контрнаступление Красной Армии и освобождение Ставрополья от фашистских захватчиков. В боях с рвавшимися к грозненской и бакинской нефти полчищами фашистов на этом рубеже погибли более 19 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. В Курском районе находится 28 воинских захоронений.

Напомним, ранее почетное звание «Рубеж воинской доблести» было присвоено селу Богдановка и хутору Сунженский Степновского района, звания «Населённый пункт воинской доблести» удостоено село Ачикулак Нефтекумского района, «Города воинской доблести» — Невинномысск, а Пятигорск назван «Городом военно-исторического значения».