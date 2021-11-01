Курский район, Ставропольский край, 1 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Ставропольском крае присвоено звание «Рубеж воинской доблести» 15 населенным пунктам Курского района.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

«Этот статус отныне будут носить села Русское, Полтавское, Серноводское, Эдиссия, хутора Березкин, Дыдымкин, Графский, Кировский, поселки Ага-Батыр, Мирный, Моздокский, Рощино, станицы Стодеревская и Галюгаевская, а также аул Али-Кую», — сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

Через Курской район в годы Великой Отечественной войны проходила линия фронта. В 1942—1943 годах здесь шли ожесточенные бои по время битвы за Кавказ. Здесь началось контрнаступление Красной Армии и освобождение Ставрополья от фашистских захватчиков. В боях с рвавшимися к грозненской и бакинской нефти полчищами фашистов на этом рубеже погибли более 19 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. В Курском районе находится 28 воинских захоронений.

Напомним, ранее почетное звание «Рубеж воинской доблести» было присвоено селу Богдановка и хутору Сунженский Степновского района, звания «Населённый пункт воинской доблести» удостоено село Ачикулак Нефтекумского района, «Города воинской доблести» — Невинномысск, а Пятигорск назван «Городом военно-исторического значения».