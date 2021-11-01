Барнаул, , 14:35 — REGNUM Стремление губернатора Алтайского края Виктора Томенко разобраться в вопросе с сокращением четырёх высококлассных хирургов, освоивших передовые методики лечения рака лёгких, оказалось пшиком. Как выяснилось сегодня, 1 ноября, уже к концу пятницы, 29 октября, чиновники провели совещание и решили продолжить сокращение одного из двух торакальных отделений в Алтайском краевом онкологическом диспансере.

Алтайский краевй онкологический диспансер Zdravalt.ru

Самого заведующего сокращаемого первого отделения — Александра Агеева — кандидата медицинских наук, заслуженного врача РФ с высшей квалификационной категорией и по торакальной хирургии, и по онкологии — на обсуждение не пригласили. Из официального сообщения пресс-службы краевого правительства следует, что главный врач диспансера Игорь Вихлянов предложил ему возглавить отделение телемедицины с сохранением уровня заработной платы и возможности делать операции в торакальном отделении на условиях совмещения.

«Александр Агеев взял время, чтобы рассмотреть это предложение и дать на него ответ», — отметили чиновники.

Что касается троих других практикующих хирургов, то об их судьбе сказано обтекаемо:

«Медицинский персонал отделения, перепрофилируемого в химиотерапевтическое, с пониманием отнесся к новым правилам организации оказания медпомощи и остается работать». Останется ли у них возможность делать ту работу, которую они умеют лучше всего — оперировать — остается открытым.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Алтайскому краю, где заболеваемость где смертность от онкологии выше средней российской, что называется, «за глаза» хватит 50 коек в торакальном отделении, чиновники края говорят со ссылкой на слова заместителя директора (НМИЦ) по реализации федеральных проектов Тиграна Геворкяна.

Ранее в социальных сетях комментаторы допускали, что как только скандал уляжется, два торакальных отделения будут реорганизованы, а набравшиеся смелости рассказать о происходящем доктора будут подвергнуты репрессиям.

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