«Тоттенхэм» уволил Эшпириту Санту с поста главного тренера
Лондон, 1 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» отправил в отставку главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Об этом 1 ноября сообщается на сайте клуба.
Carla Cortés
Нуну Эшпириту Санту
Португальский специалист возглавил «Тоттенхэм» в июне 2021 года. Под его руководством команда в сезоне 2021/22 чемпионата Англии одержала пять побед и потерпела пять поражений.
В настоящее время «Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. После 10 туров команда набрала 15 очков.