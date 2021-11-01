Лондон, 1 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» отправил в отставку главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Об этом 1 ноября сообщается на сайте клуба.

Carla Cortés Нуну Эшпириту Санту

Португальский специалист возглавил «Тоттенхэм» в июне 2021 года. Под его руководством команда в сезоне 2021/22 чемпионата Англии одержала пять побед и потерпела пять поражений.

В настоящее время «Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. После 10 туров команда набрала 15 очков.