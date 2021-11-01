Варшава, 1 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Накануне Дня всех святых, который отмечается в Польше 1 ноября, пресс-служба Радомской католической архиепископии опубликовало обращение к верующим с просьбой не использовать пластик во время посещения кладбищ.

Кладбище

Священники призвали верующих отказаться от искусственных цветов и пластиковых лампочек.

«Достаточно одной свечи и молитв», — говорится в сообщении.

Католическая церковь Польши считает, что, ухаживая за могилами близких, нужно помнить об окружающей среде, и ссылается на слова Папы Римского Франциска, который назвал загрязнение земли ядовитыми веществами «грехом».