Москва, , 14:30 — REGNUM Прогнозно с правовой точки зрения можно уже сейчас проанализировать возможные действия Агентства по страхованию вкладов в процедуре банкротстве самарского банка «Спутник», заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер юридической компании «Мличковский, Низамутдинов и Тетюшкин» Александр Мличковский.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо обратить внимание на такие важные сведения, о которых сообщает агентство, как вводимые несколькими месяцами ранее ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Это означает, что лица, которые в последнее время получили денежные средства от банка, в том числе по вкладам, рискуют получить от АСВ требование о возврате данных средств в рамках признании сделок недействительными.

Также сообщается, что по итогам переоценки в учете активов и обязательств банка выявлена крупная недостача наличных денежных средств, отсутствие основных средств, а также факты занижения необходимых резервов.

Судя по этим данным и уже возбужденным уголовным делам, если такие факты подтвердятся, то велик риск привлечения к субсидиарной ответственности менеджмента банка.

При этом необходимо понимать, что совсем недавно Верховный суд Российской Федерации в делах о банкротстве АКБ «Балтика» и АО «КБ «Гринфилд» указал, что к ответственности необходимо привлекать только лиц, чьи конкретные действия (бездействие) вызвали банкротство должника, также необходимо исследовать соблюдение всех внутренних правил банка.

Таким образом, Агентству по страхованию вкладов предстоит большая судебная работа, в том числе по установлению лиц, виновных в непосредственном банкротстве кредитной организации, — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Коммерческий банк «Спутник» (г. Самара).

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