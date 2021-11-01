Москва, , 14:29 — REGNUM Власти России продолжат оказывать гуманитарную помощь Афганистану поставками продовольствия и медикаментов, заявил 1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Будем и сами оказывать содействие определенное, мы поставляем туда и медикаменты, и продовольствие, так же поступают страны Центральной Азии», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Министр добавил, что Москва также помогает международным гуманитарным организациям договориться с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы они дали им разрешение работать в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что в связи с ситуацией в Афганистане, где власть захватили боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), необходимо не допустить дестабилизации политической обстановки в постсоветских государствах Центральной Азии.

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