Москва, 1 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Москве обновят облицовку путевых стен на 33 станциях метро, сообщает 1 ноября департамент транспорта столицы.

Николай Иванов ИА REGNUM Путевые стены оформлены белым рельефным кафелем, с мраморными пилястрами напротив пилонов. Станция метро «Таганская Кольцевая»

«Все станции построили 30−60 лет назад, поэтому им нужно обновление», — рассказали в департаменте, отметив, что работы проводятся в ночное время.

При этом сохранятся декоративные элементы, такие как металлическое панно. После демонтажа старой облицовки монтируется новая, аналогичная.

Работы уже проводятся на нескольких станциях — «Спортивной», «Таганской», «Волгоградском проспекте», «Водном стадионе», «Молодежной» и «Новых Черёмушках». На очереди ещё 27.