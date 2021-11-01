Оренбург, 1 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Учитель химии из Оренбургской области выиграла в лотерею 6 825 110 рублей. Об этом сообщает пресс-служба быстрой лотереи.

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Ольга призналась, что это не первый ее выигрыш. Первый раз, купив лотерейный билет, она выиграла 4 тыс. рублей. Теперь же стала обладательницей суперприза.

Девушка планирует потратить деньги на жилье и автомобиль. Она воспитывает двух детей и мечтает о доме у моря. Оренбурженка надеется еще на выигрыш, чтобы исполнить свое желание.