Пенза, , 14:41 — REGNUM На водных объектах Пензенской области завершилась навигация. Выход на воду любых маломерных судов не рекомендован с 1 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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По завершении навигации проводится обслуживание и консервация маломерных судов, которые должны храниться на береговой зоне в специально отведенном месте или помещении. В случае отсутствия помещения владельцам маломерных судов разрешено хранить их на открытом воздухе под навесом, либо накрытыми брезентом.

Выход маломерных судов на водоемы после закрытия навигации запрещен, предостерегли в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области сезон навигации для плавания на маломерных судах открыли в 2021 году с 15 апреля.

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