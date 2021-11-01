Москва, 1 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В 2022 году в Москве планируется нарастить расходы на выплаты малообеспеченным семьям с детьми. Об этом 1 ноября заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Соответствующие меры предусмотрены в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, отметил чиновник.

«На выплаты малообеспеченным семьям с детьми на ближайшие три года выделено порядка 119,7 млрд рублей, из них на 2022 год — 36,6 млрд, что на 21,9% больше текущего года», — сказал Стружак.