Баку, , 14:24 — REGNUM Министерство финансов Азербайджана 1 ноября внесло на рассмотрение в Милли Меджлис (парламент) республики законопроект об увеличении пошлин на ряд услуг. Представил инициативу депутатам замглавы минфина Азер Байрамов.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Азербайджане многие госпошлины были установлены 15 лет назад и с тех пор оставались неизменными. Инфляция актуализировала необходимость индексации госпошлин», — сказал Байрамов.

В представленном им законопроекте предлагается поднять пошлины на 266 операций. Инициатива касается ввоза в республику автомобилей и мобильных телефонов. Также предлагается сделать дороже услуги по выдаче загранпаспорта, предоставлению водительских удостоверений, охотничьих и рыболовных билетов.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено повышение пошлин на регистрацию и расторжение брака, передачу имущества родственникам и утверждение ипотечного договора. Предлагается увеличить пошлины в сфере строительства и архитектуры. Также в Азербайджане могут стать дороже акцизные марки на алкоголь и табачные изделия.