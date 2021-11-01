Баку, 1 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Министерство финансов Азербайджана 1 ноября внесло на рассмотрение в Милли Меджлис (парламент) республики законопроект об увеличении пошлин на ряд услуг. Представил инициативу депутатам замглавы минфина Азер Байрамов.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«В Азербайджане многие госпошлины были установлены 15 лет назад и с тех пор оставались неизменными. Инфляция актуализировала необходимость индексации госпошлин», — сказал Байрамов.

В представленном им законопроекте предлагается поднять пошлины на 266 операций. Инициатива касается ввоза в республику автомобилей и мобильных телефонов. Также предлагается сделать дороже услуги по выдаче загранпаспорта, предоставлению водительских удостоверений, охотничьих и рыболовных билетов.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено повышение пошлин на регистрацию и расторжение брака, передачу имущества родственникам и утверждение ипотечного договора. Предлагается увеличить пошлины в сфере строительства и архитектуры. Также в Азербайджане могут стать дороже акцизные марки на алкоголь и табачные изделия.