Москва, 1 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Драматург и сценарист Юрий Клепиков умер в возрасте 86 лет. Об этом 1 ноября сообщает Союз кинематографистов РФ.

Gadini Свеча

«1 ноября 2021 года после болезни скончался известный сценарист, драматург, режиссёр и актёр Юрий Николаевич Клепиков», — сообщили в союзе.

Клепиков родился в 1935 году в Челябинске. Он является заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР.

Он был сценаристом таких фильмов, как «Восхождение» Ларисы Шепитько, «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского, «Седьмой спутник» Алексея Германа-старшего и других.