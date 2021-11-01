Москва, , 14:21 — REGNUM В 2022 году планируется увеличить расходы на реализацию программы «Московское долголетие». Об этом 1 ноября заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Участники проекта «Московское долголетие» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соответствующие меры предусмотрены в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, отметил чиновник.

«На эти цели предусмотрено 3 млрд рублей, что почти на 20% больше бюджета 2021 года. На сегодняшний день каждый шестой москвич старшего возраста уже стал участником проекта, это почти 400 тысяч человек. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, «Московское долголетие» продолжает свою работу в онлайн-режиме», — сказал Стружак.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве назвали размер средней пенсии ветерана Великой Отечественной войны