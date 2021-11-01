Курск, , 14:20 — REGNUM В Курской области 1 ноября зарегистрировано 353 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Minzdrav-irkutsk.ru

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Всего в регионе было выявлено 66 тыс. 552 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 57 тыс. 287 пациентов, в том числе 179 — за последние сутки.

Скончались 1614 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.