Волгоград, , 14:20 — REGNUM Очередной рекорд установлен 1 ноября в Волгоградской области — выявлен 441 новый носитель коронавируса, это на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 28 районах региона. Зарегистрировано 27 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Волгоградской области достигло 104 436. Выздоровели 91 595 человек, из них 199 — выписаны за последние сутки. Скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 3 578 пациентов.

Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 9 263 жителя региона.