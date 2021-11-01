Москва, , 14:17 — REGNUM Предложения НП «Совет рынка» о повышении штрафов за неоплату электроэнергии вызваны значительным объемом дебиторской задолженности по оплате электроэнергии потребителями и отсутствием путей ее снижения, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Электроэнергетика AKuptsova

«По данным Центра финансовых расчетов (ЦФР) на 31 июня 2021 года суммарная задолженность потребителей на розничном рынке электроэнергии превысила 309 млрд рублей, из которых задолженность юридических лиц составила 239,8 млрд рублей, а задолженность населения — 69,2 млрд рублей, из которых 11 млрд рублей граждане были должны управляющим компаниям (УК), а оставшуюся часть за энергоресурсы.

Энергосбытовые компании на местах используют весь арсенал методов воздействия на злостных неплательщиков: привлечение к административной ответственности, введение режима ограничения электроснабжения, судебно-претензионная работа. Однако эти меры пока не дают должного результата, да и их можно применять не ко всем дебиторам.

В частности, к непромышленным предприятиям. долг которых составляет почти 173 млрд рублей. К этой категории предприятий относятся так называемые «неотключаемые потребители»: котельные, водоканалы, предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, опасные производства и так далее.

Согласно действующего законодательства, эта категория потребителей не может быть отключены от электроснабжения. Что является причинами образовавшейся дебиторской задолженности для этой категории потребителей?

Основной причиной образования долгов является завышенная тарифная политика сбытовых организаций с ежегодно растущими расценками за поставку электроэнергии, так и ряд объективных факторов.

У «неотключаемых потребителей», которые являются как правило бюджетными либо муниципальными предприятиями, попросту не хватает средств для оплаты счетов, а источники зарабатывания дополнительных средств, по причине их бюджетного принципа работы, отсутствуют.

Как погасить либо снизить существующие долги за электроэнергию? Если для населения депутаты Госдумы предлагают списать их как безнадежные, то для этой категории юридических лиц все не так просто.

Введение пожизненной дисквалификации высшим управленцам «хронических» должников усложнит поиск работы. Взыскание задолженности с начисленными «повышенными» штрафами потребует дальнейшего хождения по судам.

Для подобной категории потребителей целесообразнее было проработать на законодательном и региональном уровне вопросы адресной поддержки. Источником ее могли бы стать успешные продажи электроэнергии на экспорт в страны Азиатско — Тихоокеанского региона и в Китай. Контракты-то уже подписаны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличить штрафы за неуплату по счетам за потребление электроэнергии для юридических лиц предложила НП «Совет рынка». Об этом рассказал 1 ноября глава организации Максим Быстров.

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