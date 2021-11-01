Москва, 1 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Богатыев Россиисмогли защитить свои интересы в условиях тяжелейшего для страны года, и их поведениепредставляет собой гораздо более серьёзную угрозу безопасности и вообще будущему России, чем эгоизм и узость политических установок Запада, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 ноября, комментируя высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Как сообщалось ранее, в своей статье, опубликованной в «Российской газете», Медведев отметил, что НАТО в последнее время увеличило число провокаций против России, а санкционная политика стран альянса в условиях пандемии не претерпела никаких изменений.

« Направляя в своей новой статье критические стрелы в отношении НАТО, Дмитрий Медведев ставит их в контекст императива «солидарности» и «взаимопомощи» в решении проблем, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Говорит он в этой связи и о «национальном эгоизме», стремлении западных стран защищать «собственные, узкие геополитические интересы». Как плохо, мол, что они вновь оказались «гораздо сильнее общечеловеческих ценностей».

Читаю я это и думаю о приведённых сегодня же цифрах, касающихся роста в нынешнем тяжелейшем для России году состояния богатейших россиян. Оно выросло на 65,6 миллиарда долларов. Что происходит с доходами большинства граждан России, хорошо известно.

Где в данном случае солидарность и взаимопомощь? Не это ли проявление самого что ни на есть отпетого эгоизма — не национального, но классового?! Богатые у нас смогли защитить свои интересы даже в условиях заканчивающегося тяжелейшего для страны года и точно ставят их выше «общечеловеческих ценностей». Именно это, уверен, представляет собой гораздо более серьёзную угрозу безопасности и вообще будущему России, чем эгоизм и узость политических установок Запада.

Если же говорить о политике Запада, то разве её суть для кого-то новость? Кто-то рассчитывал или рассчитывает, что НАТО изменится? Что толку призывать другие государства «поступиться собственными геополитическими интересами», если своими интересами накопления всё больших и больших богатств не хотят поступиться одни граждане нашей собственной страны в пользу других её граждан?