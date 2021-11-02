2 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

История знает множество примеров, когда известные политические лидеры отказывались от своих ближайших родственников и даже наследников. Об одном из таких случаев рассказывает испанское издание La Razón, которое нашло могилу племянницы Франсиско Франко, отвергнутой диктатором.

Александр Тищенко, , 00:49 — REGNUM История полна великих историй, которые намного превосходят вымысел — таких, как история Анхелес Франко Морено, неизвестной племянницы Франсиско Франко. В тайной истории «нежеланной родственницы» франкистского режима разбирался автор испанского издания La Razón Хосе Мария Завала.

Франсиско Франко

Все началось с того, что супруги Рамон Франко Бахамонде, младший брат будущего диктатора, и Кармен Диас Гисасола, обвенчанные церковью, развелись в период существования Второй Испанской Республики на основании закона о разводе от 2 марта 1932 года. По истечении установленного законом трехлетнего срока раздельного проживания супруги оформили развод. Именно тогда Рамон Франко заключил второй гражданский брак с Энграсией Морено Касадо. Однако для такого ревностного католика, как его брат Франсиско Франко, только первый брак Рамона с Кармен Гисасола мог считаться действительным, но не второй брак с Энграсией Морено, поскольку первый так и не был признан церковью недействительным.

Таким образом, каудильо Франко способствовал принятию закона от 23 сентября 1939 года, который отменил развод. Ранее законом от 12 марта 1938 года гражданские браки, заключенные в период Республики, уже были аннулированы. Затем, 22 сентября, записи в Гражданском реестре были аннулированы; а 22 апреля следующего года было установлено обязательство регистрировать канонические браки, заключенные при прежнем режиме. Поэтому для Франсиско Франко и развод, и второй гражданский брак его брата Рамона были «мертвой буквой». А это означало, что вторая жена Рамона и их единственная дочь Анхелес Франко Морено стали двумя чужими для режима людьми, не имеющими ни малейшей юридической связи со своим покойным мужем и отцом.

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Хорошая семья

Забвение Энграсии Морено и ее дочери Анхелес Франко зашло так далеко, что доктору Антонио Пужверту, известному урологу семьи Франко, пришлось своими руками накрыть тело Анхелес Франко саваном, после того как несчастная женщина умерла от рака. 30 апреля 1976 года, в тот же день, когда умерла Анхелес, Елена Сальвадор получила документ, в котором Анхелес поручала ей свою четырехлетнюю дочь, названную, как и она, чтобы обеспечить девочке будущее в хорошей семье.

Позже Елена Сальвадор сама купила могилу на Юго-Западном кладбище (ныне — Монжуикское кладбище), чтобы племянница Франсиско Франко покоилась в гробовой тишине.

Именно туда колумнист La Razón Хосе Мария Завала отправился на следующий день после встречи с Еленой Сальвадор в ее доме в Барселоне.

— Не удивляйтесь, если не найдете надписи на надгробии, — предупредила она перед прощанием. — Ее мать не хотела оставлять никаких сведений о ее погребении.

По словам Завалы, он долго размышлял над тем, как сильно эти две бедные, беззащитные женщины должны были страдать после трагической смерти Рамона Франко, который любил их больше всего на свете, в результате авиакатастрофы или диверсии в разгар гражданской войны в Испании. По дороге на кладбище он проверил данные о захоронении Анхелес по копии свидетельства о бессрочном захоронении, которое Елена Сальвадор предоставила. Это была ниша номер 3755, 2-й этаж.

Рамон Франко

Перед тем как приехать на кладбище, журналист попросил таксиста отвезти его к флористу, чтобы купить букет красных роз. Приехав к Монжуикскому кладбищу, он попросил водителя подождать. В администрации кладбища муниципальный чиновник вручил карту кладбища, на которой автор сразу же нашел местонахождение захоронения. Через пять минут он своими глазами увидел, что на могиле действительно есть надпись «FAMILIA FRANCO», и она была написана большими буквами, выгравированными без эмали на белом мраморном надгробии.

Завала обнаружил в левом верхнем углу небольшой крест, а чуть ниже, также выбитое без краски, полное имя: «ANGELES FRANCO MORENO», а затем даты рождения и смерти: «1-IV-1928 — 30-IV-1976».

Был только одно, что несколько выбивалось из контекста таинственного захоронения, и журналист позвонил Елене Сальвадор по ее мобильному телефону.

— Вы знаете, кем был Кеннет Бэриринг? — спросил он её.

— О, простите, что не сказала вам раньше, но в моем возрасте иногда теряется память. Этот бедный мальчик был сыном филиппинских друзей, которым негде было его похоронить. Они умоляли меня помочь им. Поэтому я отдала им нишу, как и в случае с Анхелес.

Журналист положил букет цветов к надгробию и навсегда попрощался с Анхелес, нежеланной племянницей Франсиско Франко.