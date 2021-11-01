Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Режиссёр Ростовского молодёжного театра уехал в Санкт-Петербург и через 15 лет вернулся, чтобы открыть собственную мастерскую.

Цитата из к/ф «Всё лучшее впереди». реж Ван Цзин. 2020. Китай С любимой

В городе на Неве уроженец Каменска-Шахтинского Юрий Купавых снял мелодраму «Я люблю тебя любую», затем принимал участие в создании нескольких сериалов. О художнике рассказал телеграм-канал Don Mash. В настоящее время режиссёр работает в собственной мастерской, которая появилась на месте подвала в одном из коворкинг-центров. Каменчанин превратил помещение в галерею.

В Ростовской области художник планируется развивать театральное искусство, открыть свой театр и киностудию.