Лос-Анджелес, США, , 14:15 — REGNUM Кинопродюсер Нейт Мур заявил, что фильм «Вечные» не обязан получать сиквел. Об этом 1 ноября сообщает портал ComicBook.

Marvel Marvel Studios

По словам Мура, «Вечные» — это самостоятельная картина, для понимания которой не обязательно знать историю всей киновселенной Marvel. Он отметил, что у съёмочной команды уже есть некоторые планы на продолжение фильма, но при этом нет никакого «жёсткого правила», обязывающего их снимать сиквел.

Добавим, что премьера «Вечных» в России состоится 8 ноября 2021 года. Режиссёром кинокомикса выступила Хлоя Чжао.

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