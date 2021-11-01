Лос-Анджелес, США, 1 ноября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Кинопродюсер Нейт Мур заявил, что фильм «Вечные» не обязан получать сиквел. Об этом 1 ноября сообщает портал ComicBook.

Marvel Studios Marvel

По словам Мура, «Вечные» — это самостоятельная картина, для понимания которой не обязательно знать историю всей киновселенной Marvel. Он отметил, что у съёмочной команды уже есть некоторые планы на продолжение фильма, но при этом нет никакого «жёсткого правила», обязывающего их снимать сиквел.

Добавим, что премьера «Вечных» в России состоится 8 ноября 2021 года. Режиссёром кинокомикса выступила Хлоя Чжао.