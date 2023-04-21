Москва, 1 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров) выпустил сольный трек под названием «Кто убил Марка?», а также клип на него. Ролик доступен на его YouTube-канале с 1 ноября.

Oxxxymiron.com Oxxxymiron

В композиции артист рассказывает свою историю. В превью к клипу говорится, что следующий ролик мог выйти еще 1 ноября 2011 года, но выходит ровно десять лет спустя. На видео рэпер Рома Жиган ударил по лицу стоящего на коленях и извиняющегося Мирона Фёдорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Oxxxymiron анонсировал новый альбом, который, по мнению пользователей Сети, выйдет 5 ноября 2021 года. «Жди меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день, с Востока», — процитировал рэпер в своём Twitter слова Гэндальфа из серии книг «Властелин колец».