Самара, 1 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Уголовное дело по признакам ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области при реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы» возбуждено в регионе. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

ИА REGNUM Разбитая дорога

По версии следствия, с октября 2019 года по настоящее время должностные лица областного министерства транспорта и автомобильных дорог ненадлежащим образом исполняли свои обязанности при реализации госпрограммы России «Развитие транспортной системы».

«Так в рамках заключенного концессионного соглашения подвоз строительных материалов по дорогам регионального, муниципального и местного значения осуществлялся грузовым автотранспортом, что повлекло разрушение автомобильных дорог на ряде участков. Результаты диагностики в 2020 году показали их полное несоответствие установленным стандартам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в результате были закрыты школьные маршруты по перевозке 142 детей в образовательные организации Шигонского района.

По предварительной информации, общая сумма ущерба составила не менее 190 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей, повлекшее причинение особо крупного ущерба.

Расследование дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Марата Галиханова. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.