Казань, 1 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. На территории Татарии в предстоящие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Соответствующее предупреждение распространило 1 ноября региональное управление Росгидромета.

Наталья Диева Мокрый снег

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Ночью и утром, 2 ноября местами в Татарии ожидается туман, небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. В дневное время осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0.+5 градусов, днем — не выше +8.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии 2 ноября ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица. Ночью столбик термометра может опуститься до — 2, днем воздух может прогреться до +6 градусов.

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