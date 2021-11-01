Новосибирск, , 14:13 — REGNUM В Новосибирскую область накануне доставили две партии препарата «Спутник V»: 24 600 и 13 200 доз, а также 5000 комплектов «ЭпиВакКороны». Всего к настоящему моменту в регион поступило 1 221 925 комплектов вакцин от коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»), сообщили в региональном правительстве.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 29 октября в регионе вакцинировано первым компонентом — 905 797 человек, завершили курс вакцинации 799 458 человек.

На территории Новосибирской области развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области.