Москва, 1 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с составом команды на отборочные матчи чемпионата мира — 2022, которые пройдут в ноябре. Об этом 1 ноября сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Светлана Бекетова Валерий Карпин

В состав команды вошли вратари Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Химки») и Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия),

В линию защиты вызваны Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (Зенит»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи») и Фёдор Кудряшов («Антальяспор», Турция).

Из полузащитников в команду вызваны Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой («Зенит»), Арсен Захарян, Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев («Спартак»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Алексей Ионов («Краснодар») и Данил Глебов («Ростов»).

В нападении — Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), и Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Напомним, сборная России по футболу примет 11 ноября команду Кипра, а 14 ноября сыграет на выезде со сборной Хорватии.