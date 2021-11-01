Москва, 1 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Возрождение в России Госплана в любых формах может повлечь за собой увеличение объёмов бюрократических процедур, отчётности бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал идею властей РФ о цифровой трансформации государственного управления, в котором многие увидели попытку воскресить Госплан.

Здание Госплана СССР

«Вопрос о Госплане оборачивается известным методологическим спором кейнсианцев и монетаристов, — сказал Ковригин. — Первые — за расширение госрегулирования экономики, вторые — против. Но это теория. Практика же намного более многогранна, и ответ на вопрос о необходимости усиления такого регулирования сильно зависит от конкретных отраслей».

По его словам, для экономики с преобладанием рыночного сектора идея межотраслевых балансов абсурдна.

«Что может сделать государство в части ценообразования и регулирования объёмов производства, получив эти таблицы «затраты — выпуск» по отраслям и в целом по всей экономике? В условиях рынка — ничего, — уверен Ковригин. — С другой стороны, создание единой автоматизированной системы сбора и анализа данных может помочь тоньше и точнее понимать экономические процессы и их причины. Государству это может помочь при принятии ключевых решений — об изменении денежно-кредитной политики, субсидировании отдельных отраслей и гибком налоговом регулировании. Пока план мероприятий цифровой трансформации госуправления является рамочным и не даёт чётких ответов на вопрос, что это будет. На данный момент он выглядит лишь как бюрократический инструмент достижения показателей цифровизации страны».

Как полагает Ковригин, возрождение Госплана в любых формах может повлечь за собой увеличение объёмов бюрократических процедур, отчётности бизнеса.

«Возрастут расходы на госаппарат — систему же надо кому-то поддерживать. Госплан с акцентом на динамическую модель межотраслевого баланса может стать точкой рождения абсурдных решений, в условиях рыночной экономики не исполнимых в своей сущности. И эти риски надо предусмотреть, — сказал экономист. — Создание же информационной среды с минимумом обслуживающего персонала, которая будет обобщать данные об экономических процессах, может иметь весьма положительный эффект. Это не потребует больших расходов — большинство отчётности и так уже давно сдаётся в разные органы в электронной форме».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что цифровая модель российской экономики позволит властям РФ проводить более мягкую коррекцию с помощью тарифов и ставок.