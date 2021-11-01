Горно-Алтайск, , 14:11 — REGNUM В Республике Алтай на очередном заседании регионального оперштаба ввели новые ограничительные меры. Об этом сообщается в телеграм-канале зампреда регионального правительства Динары Култуевой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Горный Алтай Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Так, в регионе вводится пропускная система на основании QR-кодов, которые с 1 ноября потребуются жителям для посещения государственные учреждений культуры при проведении культурно-досуговых мероприятий.

С 15 ноября система распространится на заведения общепита, спортивные объекты, турбазы, гостиницы и муниципальные учреждения культуры в Горно-Алтайске и Майминском районе, а с 29 ноября — в остальных девяти районах.