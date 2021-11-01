Черкесск, , 14:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло ДТП, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних. Один из них находился за рулем автомобиля «Лада Приора», другой был его пассажиром, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло 30 октября на 118-м километре трассы Пятигорск — Карачаевск. Находившийся за рулем 17-летний водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В результате происшествия оба находившихся в автомобиле 17-летних подростка попали в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Как отметили в МВД, участок трассы, на котором произошла авария, не является очагом аварийности.

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