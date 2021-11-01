Москва, 1 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. На Западе под многополярностью, которая формируется в современном мире, начали подразумевать необходимость для всех остальных признать лидерство западного мира и превосходства его ценностей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства считает такой подход неконструктивным.

«В этом проявляется их понимание серьёзных процессов, разворачивающихся в мире в связи с формированием многосторонности, многополярности в том смысле, в котором задумал бог, когда всех создал равными, — пояснил в интервью телеканалу «Россия 24» Лавров. — Так говорится даже в американской конституции, но об этом забывают, когда дело касается геополитики».

Российский министр добавил, что описанная на американском долларе многосторонность («единство в многообразии») и «на самом деле воплощенная в ООН, кажется неудобной, потому что этого «многообразия» оказывается многовато для тех, кто хочет утверждать повсюду единство своих ценностей».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединённым Штатам сложно адаптировать себя к реалиям многополярности, что приводит к разрушению международных институтов. По его словам, в глобальном мире происходит трансформация от однополярной системы к многополярной, «это очень болезненная ломка».