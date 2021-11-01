Джакарта, 1 ноября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы обсудить сотрудничество в области здравоохранения и экономики, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

Президент Индонезии встретился с премьер-министром Нарендрой Моди на полях саммита G20 в Италии.

«Индонезия надеется, что восстановление экономики произойдет не только в развитых, но и в развивающихся странах», — заявил президент Индонезии.

Премьер-министр Индии выразил полную поддержку председательству Индонезии в G20 в 2022 году. Индия также станет председателем G20 в 2023 году.

По мере улучшения ситуации с COVID-19 президент Индонезии предлагает премьер-министру Индии поощрять экономическую деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 403 случая заражения коронавирусом.