Лос-Анджелес, США, 1 ноября 2021, 14:06 — REGNUM Американский актёр Джереми Реннер снова примерил костюм Соколиного глаза из кинокомиксов Marvel. Соответствующим роликом он поделился в личном Instagram-аккаунте 1 ноября.
https://www.instagram.com/p/CVtcYa8gnvG/
Одеться Соколиным глазом Реннера попросила дочь — в честь празднования Хэллоуина. Как рассказывает актёр, он «просто не смог сказать нет».
Напомним, что Джереми Реннер исполняет роль Соколиного глаза (Клинта Бартона) в фильмах киновселенной Mavel. Последним проектом с участием этого персонажа стал сериал «Соколиный глаз», премьера которого запланирована на конец ноября 2021 года.
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