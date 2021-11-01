Москва,
1 ноября 2021, 14:04 — REGNUM Практически каждый месяц новости пестрят заголовками о лишении тех или иных российских банков прав осуществлять финансовую деятельность. Данному феномену есть объяснения, заявил корреспонденту ИА REGNUM кредитный юрист, руководитель антиколлекторского агентства «ОФИР» Данила Михалищев.
Банк
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Исходя из собственной многолетней практики, могу отметить, что одна треть от всего количества банков — это малые игроки с базовой лицензией.
История со «Спутником», разумеется, не первая и не последняя. Отзыв лицензии у банков продолжится, и это даже не середина пути.
Основными причинами подобного явления в обозримом будущем будут выступать как добровольный уход из-за собственников, не видящих перспектив в банковском бизнесе, так и завершение расчистки банковского сектора со стороны Банка России.
При этом основное внимание ЦБ РФ будет направлено на хронически убыточные и мало конкурентоспособные банки, а также банки, в отношении которых у Центробанка есть основания предполагать нарушения законодательства в части отмывания денег.
Подобного рода финансовые организации удобны в криминальной среде, например, для онлайн-казино.
Что касается судьбы денежных средств вкладчиков «Спутника», то за это беспокоиться не стоит — деньги застрахованы и будут возвращены «Агентством по страхованию вкладов». Не исключено, что самарский «Спутник» будет обжаловать решение об отзыве лицензии в суде», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, самарский банк «Спутник» с 30-летней историей прекратил свою деятельность 1 ноября ввиду выявленных в его работе многочисленных нарушений.
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