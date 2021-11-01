Москва, 1 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Практически каждый месяц новости пестрят заголовками о лишении тех или иных российских банков прав осуществлять финансовую деятельность. Данному феномену есть объяснения, заявил корреспонденту ИА REGNUM кредитный юрист, руководитель антиколлекторского агентства «ОФИР» Данила Михалищев.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Исходя из собственной многолетней практики, могу отметить, что одна треть от всего количества банков — это малые игроки с базовой лицензией.

История со «Спутником», разумеется, не первая и не последняя. Отзыв лицензии у банков продолжится, и это даже не середина пути.

Основными причинами подобного явления в обозримом будущем будут выступать как добровольный уход из-за собственников, не видящих перспектив в банковском бизнесе, так и завершение расчистки банковского сектора со стороны Банка России.

При этом основное внимание ЦБ РФ будет направлено на хронически убыточные и мало конкурентоспособные банки, а также банки, в отношении которых у Центробанка есть основания предполагать нарушения законодательства в части отмывания денег.

Подобного рода финансовые организации удобны в криминальной среде, например, для онлайн-казино.

Что касается судьбы денежных средств вкладчиков «Спутника», то за это беспокоиться не стоит — деньги застрахованы и будут возвращены «Агентством по страхованию вкладов». Не исключено, что самарский «Спутник» будет обжаловать решение об отзыве лицензии в суде», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, самарский банк «Спутник» с 30-летней историей прекратил свою деятельность 1 ноября ввиду выявленных в его работе многочисленных нарушений.

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