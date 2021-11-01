Кишинёв, 1 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Молдавия не стала полноценным наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так как не была завершена соответствующая процедура. Об этом 1 ноября в интервью газете «Коммерсантъ» заявила президент республики Майя Санду.

European People's Party Майя Санду

Как отметила глава государства, её предшественник на посту президента Игорь Додон«что-то подписал», но больше никаких действий, необходимых для оформления процедуры не было.

«Есть внутренние процедуры Республики Молдова, которые не состоялись, — сказала Санду, — больше, чем какой-то документ, подписанный предыдущим президентом, ничего другого не произошло».

Санду также сообщила, что не рассматривает вопрос том, чтобы завершить процедуру присоединения к ЕАЭС.

Напомним, в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Молдавии предоставили статус наблюдателя в организации в мае 2014 года. На этом настаивал Додон.

«Рассчитываем, что Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в работе нашего объединения», — сказал тогда президент РФ Владимир Путин.