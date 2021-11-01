Чита, , 14:03 — REGNUM Забайкальский край уже вошёл в красную зону заболевания коронавирусом в стране. Об этом 1 ноября сообщила заместитель председателя правительства региона Инна Щеглова. По её словам, которые цитирует пресс-служба забайкальского губернатора, все ограничения, вступившие в силу с 30 октября, дадут положительный эффект. В частности, речь идёт о необходимости уйти на четырёхнедельную самоизоляцию пожилым людям.

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«Невакцинированные граждане от 60 лет должны быть отправлены работодателем на четыре недели на самоизоляцию, чтобы они успели пройти вакцинацию и выработать иммунитет. Также работодатели могут перевести их на работу онлайн. Однако они могут гулять в парках, на улице, во дворе, соблюдая социальную дистанцию», — пояснила Инна Щеглова.

«Количество массового скопления людей и этих мест уменьшится, это поможет здравоохранению хоть на немного сдержать этот рост заболеваемости», — заявила чиновница.

По её словам, около 40% жителей Забайкалья в возрасте от 60 лет ещё не вакцинированы. Вице-премьер подчеркнула, что ограничительные меры, связанные с этим, помогут сохранить этой категории граждан здоровье и жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 1 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 77 598, причём 1074 из из них обнаружили только за выходные (30−31 октября 2021 года).

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