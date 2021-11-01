Москва, , 14:00 — REGNUM Доля жителей России, заболевших COVID-19 после полного курса вакцинации, составляет от 2% до 5%. Об этом 1 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

«Доля заболевающих после полностью завершённой вакцинации — от 2% до 5%, не больше», — сказала Попова.

По её словам, в реанимации практически нет тяжёлых больных из числа привитых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России пока не становится легче.

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