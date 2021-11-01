Москва, , 14:05 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны в Москве ежемесячно получают выплаты в среднем по 38 тыс. рублей. Об этом 1 ноября заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Какой же месячный доход имеют ветераны по категориям. Берем «Инвалиды Великой Отечественной войны» — в среднем выплата составляет 57 тыс. рублей. «Участник Великой Отечественной войны» — 38 тыс. рублей», — сказал чиновник.

Также он отметил, что участники обороны Москвы ежемесячно получают в среднем по 40 тыс. рублей, а работники тыла — 30 тыс. рублей.

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